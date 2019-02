Volley, SuperLega 2019: Verona firma l’impresa, Trento si arrende al tie-break. Perugia allunga in testa, +3 sui dolomitici

Verona ha firmato un autentico colpaccio e ha sconfitto Trento per 3-2 (21-25; 25-21; 21-25; 25-18; 16-14) nel posticipo della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Calzedonia è riuscita a imporsi di fronte al pubblico dell’AGSM Forum e ha rafforzato il sesto posto in classifica mentre i dolomitici sono incappati nella quarta sconfitta nel torneo, scivolando così a tre punti di distacco dalla capolista Perugia che ha compiuto un passo importante verso il trionfo in regular season.

I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono passati per due volte in vantaggio vincendo il primo e il terzo set ma i padroni di casa non hanno mai mollato la presa e sono riusciti a imporsi al termine di un tiratissimo tie-break, facendosi annullare due match-point consecutivi e poi concretizzando alla terza occasione utile. I Campioni del Mondo, reduci dalla qualificazione alle semifinali di CEV Cup, speravano di passare indenni da questa trasferta per poi battagliare alla pari con i Block Devils nelle prossime settimane ma la rabbia degli scaligeri ha avuto la meglio dopo 133 minuti di autentica battaglia.

Gli uomini di Grbic hanno giganteggiato sottorete (16 muri) trascinati dal grande ex Matey Kaziyski (24 punti, 2 muri) e dall’indemoniato opposto Stephen Boyer (20 punti, 4 stampatone), doppia cifra anche per il martello Mohammad Manavinezhad (15), l’infinito centrale Emanuele Birarelli si è messo in luce con 7 marcature (3 muri). Trento non ha potuto beneficiare del miglior Luca Vettori (10), lo schiacciatore Aaron Russell ha faticato (11), non sono bastati il martello Uros Kovacevic (20) e il centrale Davide Candellaro (14, 5 muri) guidati dalla regia di Simone Giannelli per portare a casa la vittoria.

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 54 21 18 Trento 51 21 17 Civitanova 50 21 18 Modena 42 21 15 Milano 42 21 14 Verona 37 21 13 Padova 32 21 11 Monza 30 21 10 Ravenna 25 21 8 Latina 22 21 8 Vibo Valentia 19 21 6 Sora 18 21 6 Siena 13 21 2 Castellana Grotte 6 21 0

Foto: Roberto Muliere