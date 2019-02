Volley, SuperLega 2019: Civitanova-Modena 3-0. La Lube travolge i Canarini: cucinieri secondi, emiliani in crisi totale

Civitanova ha travolto Modena con un roboante 3-0 (25-17; 25-14; 25-19) nel big match della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. La Lube ha letteralmente stritolato i malcapitati Canarini all’Eurosuole Forum e ha agganciato Trento al secondo posto in classifica (a quattro lunghezze dalla capolista Perugia, i dolomitici giocheranno domani sera sul campo di Verona). Gli emiliani sono incappati nella quinta sconfitta consecutiva (mercoledì sera avevano perso proprio contro i cucinieri in Champions League) e sono sempre più in crisi, lo spogliatoio è in subbuglio e il morale della truppa di Julio Velasco è ai minimi storici (sono stati agganciati da Milano al quarto posto).

Tutto davvero molto facile per gli uomini di Fefé De Giorgi che hanno sbrigato la pratica in appena 75 minuti di gioco, sciorinando un gioco sbalorditivo in tutti i fondamentali e tagliando fuori gli avversari fin dal primo scambio. Non c’è mai stata partita, show dell’opposto Tsvetan Sokolov (17 punti, 5 muri, 4 aces) e dello schiacciatore Yoandy Leal (15, 3 muri) affiancato da Osmany Juantorena (10), ottima regia di Bruninho (3 muri) che ha ben giocato anche con i centrali Enrico Cester (6) e Dragan Stankovic (5, Simon in panchina). Modena non pervenuta, la regia di Keemink (Christenson è stato operato al menisco) non fornisce garanzie e gli attaccanti faticano a mettere giù palloni (8 punti per un deludente Ivan Zaytsev poi rimpiazzato da Giulio Pinali che ne ha messi a terra 6, 7 per Bartosz Bednorz e 4 per Tine Urnaut).

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 54 21 18 Civitanova 50 21 18 Trento 50 20 17 Modena 42 21 15 Milano 42 21 14 Verona 35 20 12 Padova 32 21 11 Monza 30 21 10 Ravenna 25 21 8 Latina 22 21 8 Vibo Valentia 19 21 6 Sora 18 21 6 Siena 13 21 2 Castellana Grotte 6 21 0

Foto: Roberto Muliere