Volley, SuperLega 2019: 21^ giornata, Civitanova-Modena il big match. Perugia per rimanere in vetta, Trento rischia a Verona

Nel weekend tornerà protagonista la SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile andrà in scena con la 21^ giornata dopo la sosta della scorso fine settimana dovuta alla Final Four della Coppa Italia. I riflettori sono tutti puntati sul big match tra Civitanova e Modena che si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League, la Lube ha espugnato il PalaPanini sigillando la qualificazione ai quarti di finale mentre i Canarini sono con le spalle al muro e a un passo dall’eliminazione dalla massima competizione continentale per importanza.

Domenica sera (posticipo televisivo delle ore 20.30) si giocherà all’Eurosuole Forum e i cucinieri vorranno replicarsi in modo da riscattare definitivamente il ko subito nella finale della Coppa Italia, i padroni di casa partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti alla voglia di rivalsa degli emiliani che sono reduci da quattro sconfitte consecutive e che non possono più permettersi dei passi falsi. I ragazzi di Fefé De Giorgi, terzi in classifica ad appena quattro punti dalla capolista Perugia, si affideranno come sempre alle bordate di Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena mentre dall’altra parte della rete ci si attende una risposta importante da parte di Ivan Zaytsev.

Perugia non dovrebbe avere particolari problemi a conservare la testa della classifica, i Block Devils se la vedranno con il fanalino di coda Castellana Grotte che è ormai a un passo dalla matematica retrocessione in Serie A2: i ragazzi di Lorenzo Bernardi, galvanizzati dal trionfo in Coppa Italia e dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, saranno accolti dal calore del PalaBarton e vogliono proseguire la propria cavalcata al vertice spinti dai soliti Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic. Trento proverà a mantenere il passo degli umbri ma i dolomitici, a un punto dal primo posto, sono attesi da un impegno particolarmente complesso: lunedì sera il posticipo contro Verona all’AGSM Forum, derby dell’Adige per i ragazzi di Angelo Lorenzetti che dopo la qualificazione alle semifinali della CEV Cup devono prendere con particolare attenzione questo impegno in campionato, serviranno i migliori Luca Vettori e Simone Giannelli per espugnare la tana degli scaligeri che puntano sulle giocate di Kaziyski e Boyer.

Ad aprire la giornata sabato sera sarà l’anticipo tra Milano e Siena: i meneghini sono ad appena tre punti dal quarto posto di Modena e vogliono vincere a tutti i costi, i toscani si giocano le ultime chance di salvezza. Monza e Padova vanno a caccia di punti importanti per i playoff rispettivamente contro Sora e Vibo Valentia, Ravenna cerca di rimanere in scia alle dirette avversarie per l’accesso alla post-season e deve assolutamente vincere sul campo di Latina. Di seguito il calendario completo della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

SABATO 16 FEBBRAIO:

20.30 Revivre Axopower Milano vs Emma Villas Siena (diretta streaming su Lega Volley Channel)

DOMENICA 17 FEBBRAIO:

18.00 Top Volley Latina vs Consar Ravenna (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Vero Volley Monza (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Kioene Padova vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Sir Safety Conady Perugia vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena (diretta tv su RaiSport)

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO:

20.00 Calzedonia Verona vs Itas Trentino (diretta streaming su Lega Volley Channel)

Foto: Valerio Origo