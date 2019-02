Volley, SuperLega 2019: 20^ giornata, Perugia espugna Modena nel big match! I Block Devils volano, Canarini in crisi

Perugia non si ferma più e sconfigge Modena per 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-21) nel big match della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato il PalaPaninin dopo 119 minuti di battaglia e si sono confermati al comando della classifica con quattro punti di vantaggio su Trento che più tardi affronterà il fanalino di coda Castellana Grotte. I Canarini crollano di fronte al proprio pubblico e incappano in una nuova battuta d’arresto dopo quella contro lo Zaksa in Champions League, i ragazzi di Julio Velasco si trovano in quarta posizione a nove lunghezze di distacco dagli umbri e ormai fuori dalla lotta per il piazzamento di vertice al termine della regular season.

Gli uomini di Lorenzo Benardi hanno dimostrato tutta la loro forza e hanno ampiamente meritato il successo mentre i padroni di casa si sono sciolti come neve al sole, palesando grandi difficoltà in ogni fondamentale e facendo capire che ci sono delle criticità nello spogliatoio che non sarà facile risolvere. Perugia ha perso il primo set, poi ha alzato il ritmo forzando in attacco e al servizio mettendo in ginocchio i gialloblù che piano piano sono usciti dall’incontro fino al micidiale turno in battuta di Leon che ha risolto la contesa nel finale del quarto set. I Block Devils ringraziano l’opposto Aleksandar Atanasijevic (27 punti, 5 aces) e la grande stella Wilfredo Leon (19 punti, 2 aces), doppia cifra anche per il martello Filippo Lanza (10, 3 aces), bella regia di Luciano De Cecco, ottimi i centrali Marko Podrascanin e Fabio Ricci oltre al libero Massimo Colaci.

Modena ha provato a restare a galla con gli schiacciatori Tine Urnaut (14) e Bartosz Berdnorz (11), ha faticato a brillare Ivan Zaytsev (10) sostituito in alcuni frangenti da Giulio Pinali, il palleggiatore Micah Christenson è sempre sotto esame ed è criticato dalla piazza. Perugia festeggia, Modena ora deve analizzare e capire: sabato prossimo i due sestetti si affronteranno nuovamente nella semifinale di Coppa Italia.

Foto: Ettore Griffoni