Volley, SuperLega 2019: 20^ giornata. Modena-Perugia, big match da urlo. Trento e Civitanova sul velluto?

Nel weekend andrà in scena la 20^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile giunge a metà del girone di ritorno ed è pronto ad affrontare l’ultimo turno prima della sosta per la Final Four della Coppa Italia. Tutti i riflettori sono puntati sul big match tra Modena e Perugia, al PalaPanini si sfideranno la quarta della classifica e la capolista separate da sei punti ma le due squadre stanno affrontando un momento di forma decisamente agli opposti.

I Canarini, infatti, sono stati surclassati dallo Zaksa in Champions League e in campionato hanno battuto Padova soltanto al tie-break mentre i Block Devils hanno giganteggiato contro il Tours e comandano la classifica con grande autorevolezza. Gli uomini di Lorenzo Bernardi partiranno con tutti i favori del pronostico ma attenzione al possibile scatto di orgoglio dei ragazzi di Velasco che hanno perso tutti i big match in stagione (Supercoppa esclusa) e che sperano di rialzare la testa. I Campioni d’Italia, trascinati dai soliti Aleksandar Atanasijevic e Wilfredo Leon, se la dovranno vedere con gli emiliani che ormai sembrano avere perso fiducia nel palleggiatore Micah Christenson e che sperano di recuperare il miglior Ivan Zaytsev.

Trento insegue Perugia a un solo punto di distacco, i dolomitici ospiteranno il fanalino di coda Castellana Grotte in un incontro che sulla carta non dovrebbe riservare particolari problemi: Simone Giannelli e compagni vogliono la vittoria a tutti i costi e sperano in un risultato favorevole da Modena-Perugia per magari tornare in testa alla classifica. Civitanova, invece, occupa il terzo posto a quattro punti dalla capolista e la trasferta sul campo di Sora non dovrebbe riservare particolare insidie: la Lube, che deve fare i conti con l’infortunio di Osmany Juantorena, si è qualificata ai quarti di finale della Champions League e ora non vuole fermarsi contro i laziali che inseguono la salvezza, occhi puntati come sempre sulle stelle Bruninho, Leal, Sokolov.

Il derby tra Monza e Milano è sempre molto acceso e sentito dalle due società, la rivalità tra i due sodalizi va avanti da diverse stagioni: i brianzoli si imposero all’andata ma ora sono ottavi a 12 punti di distacco dai meneghini che navigano in quinta posizione e che puntano al colpaccio alla Candy Arena. Ravenna-Verona sarà fondamentale per i playoff, la post-season è inseguita anche da Padova che vuole vincere a Siena ma i padroni di casa devono assolutamente imporsi per continuare a inseguire la salvezza. A completare il turno il match tra Vibo Valentia e Latina, chi riuscirà ad avere la meglio potrà godersi un finale di stagione decisamente tranquillo.

SABATO 2 FEBBRAIO:

15.15 Consar Ravenna vs Calzedonia Verona (diretta tv su RaiSport)

20.30 Emma Villas Siena vs Kioene Padova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

15.30 Azimut Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia (diretta tv su RaiSport)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Cucine Lube Civitanova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Vero Volley Monza vs Revivre Axopower Milano (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Top Volley Latina (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Itas Trentino vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)

Foto: Giancarlo Dalla Riva LPS