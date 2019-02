LIVE Modena-Perugia volley, Superlega 2019 in DIRETTA: scontro diretto per il primato!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match valido per la 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena uno scontro diretto che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, la capolista se la dovrà vedere contro gli emiliani che sono attardati di sei punta dalla vetta: i Block Devils non possono sbagliare perché vogliono conservare il punto di vantaggio su Trento, i Canarini sono obbligati a vincere per dare una scossa e rilanciarsi in classifica dove attualmente occupano il quarto posto.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi sono reduci dal successo in Champions League contro il Tour mentre gli uomini di Julio Velasco sono stati travolti dallo Zaksa in Polonia, gli ospiti partiranno con i favori del pronostico ma attenzione alla reazione di rabbia dei padroni di casa che puntano al primo successo stagionale in un big match (Supercoppa Italiana esclusa). Grande attesa per vedere chi scenderà in campo: la Lube potrà nuovamente contare su Osmany Juantorena accanto a Sokolov e Leal? Il palleggiatore Christenson sarà silurato tra le fila dei gialloblù e Ivan Zaytsev saprà trascinare l’Azimut?

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, match valido per la 20^ giornata di SuperLega: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30. Buon divertimento a tutti.

