Volley, Luigi Randazzo si opera: sei mesi di recupero. Italia in emergenza per la qualificazione alle Olimpiadi, torna Juantorena?

Luigi Randazzo dovrà essere operato per la stabilizzazione del ginocchio destro in seguito all’infortunio avvenuto lo scorso 9 dicembre durante Padova-Perugia. Lo schiacciatore si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni presso Villa Stuart a Roma sotto la supervisione del Professor Mariani.

I tempi di recupero sono stimati in sei mesi, dunque il martello salterà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. Si tratta di una brutta tegola per l’Italia, che si trova a fare i conti con una penuria nel reparto schiacciatori: bisogna capire chi affiancare a Filippo Lanza che si sta ben comportando a Perugia.

Le alternative sono praticamente inesistenti: Gabriele Maruotti (già visto ai Mondiali casalinghi), Giacomo Raffaelli che sta giocando discretamente a Ravenna al pari di Daniele Lavia, un rientro di Oleg Antonov oppure un ripensamento di Jiri Kovar (se però trovasse la forma migliore), improbabile Simone Parodi. Oppure bisognerebbe convincere Osmany Juantorena a ritornare in azzurro per darci una mano importante nella corsa verso i Giochi: proprio nelle ultime ore pare che il CT Chicco Blengini abbia fatto un tentativo con la Pantera che aveva annunciato l’addio alla Nazionale dopo la rassegna iridata. Avremo a disposizione la nostra stella per il quadrangolare con Serbia, Australia e Camerun? Il Sol Levante non è mai stato così lontano, l’ipotesi di spostare nuovamente Ivan Zaytsev di banda lasciando il ruolo di opposto a Luca Vettori al momento non sembra poter essere presa in considerazione.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni