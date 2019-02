Volley, l’Italia può risolvere il problema schiacciatori con Dick Kooy: l’olandese può giocare in Nazionale!

L’Italia potrebbe risolvere il problema nel reparto schiacciatori facendo ricorso a un giocatore naturalizzato. Dick Kooy è infatti diventato eleggibile per la nostra Nazionale dopo il matrimonio: il 31enne olandese ha ricevuto la nazionalità italiana per matrimonio e proprio da questa stagione ha il diritto di vestire la maglia azzurra. Il martello della Dinamo Mosca, che abbiamo ammirato contro Perugia nel girone di Champions League, si sta esprimendo su buoni livelli e vanta una lunga esperienza internazionale, ha vinto anche due scudetti in Turchia con l’Halkbank Ankara (2016-2017) e ha militato nel nostro campionato con le casacche di Modena (2009-2012) e Civitanova (2012-2013).

Si tratterebbe di una soluzione interessante e affidabile per colmare una lacuna importante di banda: Osmany Juantorena si è chiamato fuori dalla Nazionale e non sarà facile convincerlo a rientrare, Luigi Randazzo si è infortunato e non recupererà prima di sei mesi, le pochissime alternative proposte dal nostro campionato (Raffaelli e compagnia) non sembrano offrire le dovute garanzie. Mancano meno di sei mesi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che giocheremo al PalaFlorio di Bari contro Serbia, Camerun e Australia: Dick Kooy potrebbe essere la risoluzione momentanea ai nostri problemi? Il giocatore sembra avere già dato la propria disponibilità al CT Chicco Blengini come ha riportato la Gazzetta dello Sport, staremo a vedere se rientrerà nei piani azzurri.

Foto: pagina Facebook Dick Kooy