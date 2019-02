Volley, Final Four Coppa Italia 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dopo il fine settimana dedicato al volley femminile, un altro grande appuntamento andrà in scena tra sabato 9 e domenica 10 febbraio. Presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) sono infatti in programma le Final Four della Coppa Italia 2019 di SuperLega L’evento promette spettacolo e livello tecnico elevatissimo dal momento che saranno impegnate le quattro migliori formazioni del massimo campionato nazionale di volley maschile: Perugia, Trento, Civitanova e Modena.

La prima semifinale metterà di fronte Perugia e Modena, nella ripetizione della sfida andata in scena proprio ieri, nell’ultima giornata di SuperLega, e vinta con il punteggio di 3-1 dalla formazione di Lorenzo Bernardi. Altra partita di altissimo profilo internazionale nella seconda semifinale, dove Trento e Civitanova si sfidano per la terza volta in stagione: la formazione di Lorenzetti ha perso entrambi i confronti in campionato, ma si è aggiudicata quello più importante, ovvero la finale del Campionato Mondiale per Club. L’arrivo di De Giorgi ha ridato fiducia alla squadra marchigiana che punterà con decisione alla finale.

Le Final Four di Coppa Italia 2019 andranno in scena tra sabato 9 e domenica 10 febbraio presso la Unipol Arena di Caselcchio di Reno (BO). Nella prima giornata si giocheranno le due semifinali: Perugia-Modena alle ore 15.30, Trento-Civitanoova alle ore 18.00. Nella seconda giornata spazio alla finale tra le due vincitrici alle ore 18.00. Le tre partite in programma saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport e potranno quindi essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questo spettacolare e attesissimo evento. Di seguito il programma completo.

SABATO 9 FEBBRAIO

ore 15.30 Sir Safety Conad Perugia – Azimut Leo Shoes Modena

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

ore 18.00 Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

DOMENICA 10 FEBBRAIO

ore 18.00 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo