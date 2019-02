Volley femminile, Serie A1 2019: le migliori italiane della 20^ giornata, brillano le sorelle Bosetti ed Egonu

Nel weekend si è disputata la 20^ giornata della Serie A1 di volley femminile, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo fine settimana.

LUCIA BOSETTI. Una prova da vera capitana per la schiacciatrice di Scandicci che giganteggia nel match vinto contro Monza: 17 punti, 5 muri, 44% in attacco e 76% in ricezione da vera leader accanto al fenomeno Isabelle Haak.

PAOLA EGONU. La fuoriclasse non deve strafare, l’opposto di Novara mette a segno 17 punti (42% in attacco, 2 aces) con grandissima facilità e trascina le compagne verso il successo contro Firenze.

CATERINA BOSETTI. Il martello si sta esprimendo su altissimi livelli nelle ultime settimane e sta tornando davvero al top della forma: 16 punti col 52% in attacco e il 44% in ricezione per guidare la sua Casalmaggiore al successo su Chieri che permette di agganciare Busto Arsizio al quarto posto, da non dimenticare i 22 punti di Carcaces e i 7 muri di Kakolewska.

MARINA ZAMBELLI. Cuneo vince lo scontro diretto con Bergamo fondamentale in ottica playoff, meritano risonanza i suoi 14 punti con 4 muri e l’83% in fase offensiva della centrale.

RAPHAELA FOLIE. La centrale è assoluta protagonista del successo di Conegliano contro Filottrano utile per rimanere al comando della classifica: 13 punti, 3 muri, 53% in attacco e tanta sostanza.

Foto: Lisa Guglielmi Live Photosport