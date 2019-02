Volley femminile, Serie A1 2019: 20^ giornata, Scandicci risponde alle capoliste. Busto si riprende il quarto posto

Oggi si è completata la 20^ giornata della Serie A1 2019 di volley femminile dopo che ieri Novara e Conegliano avevano sconfitto Firenze e Chieri proseguendo la propria cavalcata a braccetto in testa alla classifica. Nel pomeriggio è arrivata la pronta replica di Scandicci, terza forza della classe che si è portata a quattro punti di distacco dalla coppia al comando. Le toscane hanno regolato Monza per 3-1, rimontando l’iniziale svantaggio di fronte al proprio pubblico grazie allo show della solita Isabella Haak (21 punti, 3 muri, 2 aces) e al supporto della fantastica capitana Lucia Bosetti (17, 5 muri), da annotare anche le 5 stampatone a testa delle centrali Adenizia e Stevanovic che hanno annichilito Hanna Orthmann (21) e Serena Ortolani (18).

Le brianzole perdono così il quarto posto in favore di Busto Arsizio che come da pronostico ha surclassato il Club Italia al PalaYamamay: facile 3-0 propiziato dai 17 punti di Britt Herbots e dalle 11 marcature di Alessia Gennari, niente da fare per le azzurrine che rimangono ancora a secco. Le Farfalle rimangono a pari punti con Casalmaggiore che è passata sul campo di Chieri per 3-1 (22 punti di Carcaces, 16 di Caterina Bosetti, 17 di Danielle Cuttino). I risultati odierni sanciscono la matematica retrocessione di Chieri in Serie A2 mentre per Filottrano ormai sembra essere solo questione di tempo. Cuneo ha invece vinto lo scontro diretto con Bergamo, fondamentale in ottica playoff, grazie ai 17 punti di Wilma Salas e ai 14 di Marina Zambelli.

Di seguito i risultati dettagliati della 20^ giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

Savino Del Bene Scandicci vs Saugella Team Monza 3-1 (27-29; 25-21; 25-23; 25-13)

Igor Gorgonzola Novara vs Il Bisonte Firenze 3-0 (25-19; 26-24; 25-19), giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri vs E’Più Pomì Casalmaggiore 1-3 (22-25; 21-25; 26-24; 15-25)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Zanetti Bergamo 3-1 (15-25; 25-20; 25-15; 25-22)

Imoco Volley Conegliano vs Lardini Filottrano 3-0 (25-22; 25-23; 25-23), giocata ieri

Unet E-Work Busto Arsizio vs Club Italia Crai 3-0 825-20; 25-14; 25-14)

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Conegliano 46 18 15 Novara 46 19 15 Scandicci 42 18 15 Busto Arsizio 35 18 12 Casalmaggiore 35 19 12 Monza 34 19 11 Firenze 29 19 9 Cuneo 27 18 10 Brescia 24 18 8 Bergamo 24 19 8 Filottrano 11 18 4 Chieri 5 19 1 Club Italia 2 18 0

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitterù

Foto: Lisa Guglielmi LPS