Volley, A1 femminile 2019. Novara e Conegliano: prosegue la fuga a braccetto

Niente passi falsi per le due prime della classe del massimo campionato femminile di volley impegnate in contemporanea nei due anticipi della settima giornata che non sarà utile per svelare quale delle due tra Novara e Conegliano chiuderà al primo posto la regular season. Le due prime della classe erano impegnate entrambe tra le mura amiche ed entrambe hanno vinto 3-0 contro squadre di medio bassa classifica.

Il compito più semplice, almeno sulla carta, spettava all’Imoco Conegliano che, in vista dei prossimi impegni, nella sfida interna con la Lardini Filottrano ha fatto riposare alcune delle sue giocatrici più importanti come Sylla, Fabris, Danesi e in parte Wolosz, puntando su Bechis, Tirozzi e Folie. Ne è uscita una partita più equilibrata delle attese con la Imoco che ha vinto il primo set in rimonta (da 12-16) con il punteggio di 25-22 e uno sprint bruciante nel finale. Molto equilibrato anche il secondo parziale con Filottrano che gioca bene, fa leva su Vasilantonaki e arriva fino al 21-19 prima di cedere alla seconda rimonta delle padrone di casa che si impongono con il punteggio di 25-23. Nel terzo set si gioca punto a punto ma stavolta è Conegliano a fare l’andatura e a mettere a segno il break vincente nel finale per il 25-23 che chiude l’incontro: Vasilantonaki top scorer con 19 punti, poi solo Conegliano con Lowe (16) e il tris De Kruijf, Folie e Hill a quota 13.

Soffre molto meno la Igor Gorgonzola Novara tra le mura amiche contro Il Bisonte Firenze che lotta alla pari con le piemontesi solo nella seconda frazione. Novara schiera la formazione titolare e domina il primo set, vinto con il punteggio di 25-19. Nel secondo parziale sembra ancora tutto semplice per l’Igor Gorgonzola che, avanti 21-16, subisce il ritorno prepotente delle ospiti che, guidate da una scatenata Sorokaite, piazzano un break importante pareggiano a quota 24 ma vengono sconfitte 26-24. Dopo la rimonta del secondo parziale Il Bisonte abbassa la testa e subisce nel terzo parziale il gioco del Novara che vola sul 16-13 e poi piazza il break di 5-1 che chiude il discorso e apre la porta verso il 25-19 conclusivo.

Foto Roberto Bartomeoli Live Photosport