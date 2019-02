Volley femminile, le migliori italiane della 21^ giornata di Serie A1. Valentina Tirozzi e Laura Partenio determinanti

Si è svolta nel fine settimana la 21^ giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. La principale sorpresa è stata la sconfitta di Novara a Monza, grazie alla quale Conegliano ha potuto allungare al comando della classifica. Di seguito le giocatrici italiane che hanno brillato maggiormente nell’ultimo turno di campionato.

VALENTINA TIROZZI E RAPHAELA FOLIE. La coppia azzurra è risultata decisiva nella fondamentale e complicata vittoria di Conegliano sul campo del Club Italia. La schiacciatrice ha chiuso con 18 punti all’attivo, cinque ace e un eccellente 48% in attacco. La centrale ha invece messo a referto 14 punti, con tre muri. Da segnalare anche la prova solida di Miriam Sylla (13 punti e tre muri).

LAURA PARTENIO E ILARIA GARZARO. Le due giocatrici italiane sono state tra le protagoniste del successo di Filottrano contro Bergamo, vittoria importantissima in chiave salvezza per la formazione marchigiana. La schiacciatrice, alla stagione del rientro dopo la maternità, si è presa la scena con 22 punti, mentre la centrale ha messo a terra ben 15 punti, con un notevole 87% in fase realizzativa.

SERENA ORTOLANI. Nel successo di Monza contro la capolista Novara prova da autentica capitana della veterana azzurra, che ha chiuso con 15 punti e una grandissima solidità in attacco (41%), confermandosi un punto di riferimento fondamentale.

INDRE SOROKAITE. L’attaccante è stata determinante nella vittoria di Firenze nello scontro playoff con Cuneo con 15 punti e con un ottimo 50% in fase offensiva.

PAOLA EGONU. Non è bastata l’ennesima prestazione di assoluto valore della schiacciatrice azzurra, che ha messo a referto 24 punti, per consegnare a Novara la vittoria sul campo di Monza e mantenere la prima posizione in classifica.

SARA BONIFACIO. Tra le sconfitte di giornata impossibile non menzionare anche la centrale di Busto Arsizio, che ha provato invano a trascinare la formazione lombarda al successo contro Scandicci con 14 punti, di cui addirittura sette a muro.

