Volley, i migliori italiani della 22^ giornata di Superlega. Zaytsev rinato, Juantorena scatenato, Vettori ruggisce

Nel weekend si è disputata la 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono maggiormente messi in luce in questo fine settimana.

IVAN ZAYTSEV. Lo Zar rinasce dopo un periodo complicato, le cinque sconfitte consecutive di Modena avevano messo in difficoltà lo spogliatoio ma ci pensa l’opposto a trascinare i Canarini verso il successo contro Vibo Valentia: 26 punti, 57% in attacco, vulcanico e sempre presente come gli si chiede.

OSMANY JUANTORENA. La Pantera ha confezionato una delle migliori partite della stagione, impeccabile con la casacca di Civitanova che ha espugnato Siena: 23 punti, 64% in attacco, 57% in ricezione, 3 muri e 2 aces. Numeri da capogiro per lo schiacciatore, MVP dell’incontro e grande trascinatore dei cucinieri.

LUCA VETTORI. L’opposto di Trento ruggisce nella sentita sfida contro Padova, viene chiamato in causa frequentemente da Simone Giannelli e non delude con un eccezionale 69% in attacco (14 punti) che stende i veneti e conferma gli uomini di Lorenzetti al secondo posto in classifica.

RICCARDO SBERTOLI. Regia davvero molto variegata e Milano sbanca Verona con una facilità disarmante confermandosi al quinto posto. Il palleggiatore varia molto su Maar, Abdel-Aziz e Clevenot mandando in confusione gli scaligeri ed esaltando il gioco della squadra di Andrea Giani.

FABIO RICCI. Semplicemente granitico, un faro al centro per Perugia che vince agevolmente a Monza e si conferma al comando. Il centrale ci mette lo zampino con 5 stampatone di lusso e 10 punti complessivi, è entrato in una nuova dimensione dopo i numeri esibiti in Coppa Italia.

Foto: Live Photosport Daniele Ricci