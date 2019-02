Volley femminile, Coppa Italia 2019: Novara è la prima finalista! Paola Egonu e Michelle Bartsch schiantano Busto Arsizio

Netto successo di Novara nella prima semifinale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Le ragazze allenate da Massimo Barbolini liquidano Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-22; 25-21; 25-19) e conquistano l’accesso alla finale di domani aspettando l’esito della sfida tra Scandicci e Conegliano per conoscere il nome della propria avversaria.

Risultato dell’incontro mai in discussione per le detentrici del trofeo: la statunitense Michelle Bartsch (22 punti) e l’azzurra Paola Egonu (21) martellano sin dalle prime azioni la retroguardia avversaria e non lasciano scampo alle bustocche. La formazione di Marco Mencarelli non riesce mai a prendere in mano l’inerzia della partita e fatica a creare problemi nei meccanismi di gioco impeccabili delle piemontesi. Delude le attese Kaja Grobelna e anche la palleggiatrice Alessia Orro si assesta decisamente al di sotto del proprio livello abituale. Le migliori per Busto sono la belga Britt Herbots (13 punti) e la centrale azzurra Sara Bonifacio (9).

Novara parte forte nel primo set e trova subito il break grazie ad Egonu (3-1). Busto Arsizio però prende le misure e rimette in equilibrio l’incontro sfruttando un ottimo turno al servizio di Herbots (5-6). La partita procede in equilibrio finché Bartsch ed Egonu firmano l’allungo delle ragazze di Barbolini (19-15). Le lombarde accorciano il margine nel finale (22-21), ma le piemontesi non si scompongono e ancora Bartsch chiude il primo periodo con un diagonale sul 25-22.

Copione molto simile nella seconda frazione di gioco. Dopo un avvio combattuto, Novara allunga grazie al servizio di Bartsch e all’incisività del muro di Chirichella (17-15). Grobelna e Gennari faticano per Busto Arsizio e un ace di Zannoni vale il +4 per le piemontesi (20-16). Ancora una volta le ragazze di Mencarelli provano a riprendersi troppo tardi e una scatenata Egonu chiude con il servizio vincente firmando il 25-21.

La formazione lombarda sembra dare qualche segnale nell’inizio del terzo set, ma un paio di errori di Grobelna e gli attacchi alternati di Bartsch ed Egonu non lasciano scampo alla difesa bustocca. Una serie di ricezioni non perfette permette a Novara di allungare sul +5 (10-5) e di mettere in discesa il parziale. Busto Arsizio lotta con orgoglio, ma non riesce ad impensierire in alcun modo le piemontesi che amministrano senza rischiare nulla e chiudono l’incontro con l’ace di Veljkovic che vale il 25-19.

Foto: Simone Contesini