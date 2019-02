Volley femminile, CEV Cup 2019: Busto Arsizio travolge il Mulhouse e si avvicina alle semifinali

Busto Arsizio non si ferma più in Europa e sconfigge il Mulhouse per 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2019 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle hanno festeggiato di fronte ai 1500 spettatori del PalaYamamay e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali, per staccare il pass bisognerà conquistare due set nel ritorno in terra francese previsto tra due settimane altrimenti si giocherà un golden set di spareggio.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli, reduci dalla batosta subita in semifinale di Coppa Italia contro Novara, sono riuscite a mettere sotto la formazione di coach Magali Magail dopo 82 minuti di gioco: le biancorosse hanno ben controllato il primo e il terzo set operando il break a metà frazione, nel secondo parziale hanno rimontato da 14-16 avendo la meglio in un tirato finale. A fare la differenza sono state soprattutto la schiacciatrice Britt Herbots (14 punti) e la centrale Sara Bonifacio (12, 4 muri), ha faticato l’opposto Kaja Grobelna (8, 29%), 9 punti per il martello Alessia Gennari, bella regia di Alessia Orro che ha sfruttato bene anche la centrale Alexandra Botezat (7). Al Mulhouse non sono bastati i guizzi di Anastasia Guerra (11 punti) che sta tornano a dei buoni livelli.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo