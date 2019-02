Volley femminile, CEV Cup 2019: Busto Arsizio glaciale contro il Mulhouse, Farfalle in semifinale!

Busto Arsizio si è qualificata alle semifinali della CEV Cup 2019 di volley femminile: le Farfalle non hanno avuto alcun problema contro il Mulhouse di fronte ai 2300 spettatori del Palais des Sports della città francese e possono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Le biancorosse, forti della vittoria per 3-0 ottenuta nel match d’andata in casa, dovevano vincere due set per conquistare il passaggio del turno e hanno dominato i primi due parziali in trasferta sbrigando così la pratica con la massima disinvoltura. A risultato già acquisito, Busto Arsizio ha calato l’attenzione ed è stata trascinata al tie-break riuscendo comunque a vincere la partita per 3-2 (25-13; 25-14; 23-25; 20-25; 15-13).

Spiccano in particolar modo gli 12 muri e i 10 aces di squadra, prova di lusso da parte dei martelli Britt Herbots (21 punti, 3 aces, 2 muri) e Flo Meijners (20) che ha sostituito Alessia Gennari (10) dopo i primi due set; nel ruolo di opposto si sono alternate Kaja Grobelna (9) e Vittoria Piani (7). Alessia Orro in cabina di regia (3 muri), Alexandra Botezat al centro (5 punti) affiancata prima da Sara Bonifacio (4) e poi da Beatrice Berti (7), Giulia Leonardi il libero.

Le ragazze di coach Mencarelli ora se la dovranno vedere con il Swietelsky Bekescsaba, compagine ungherese che ha eliminato il Saint Raphael. Dall’altra parte del tabellone andrà in scena il confronto tra lo Stiinta Bacau e l’Alba Blaj che a sorpresa ha eliminato il quotato Galatasaray Istanbul: la Yamamay è indubbiamente la grande favorita della vigilia per alzare al cielo il trofeo.

Foto: Valerio Origo