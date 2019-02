Volley, Champions League 2019: Perugia straripante, espugnata Mosca. Block Devils ai quarti di finale!

Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile, i Block Devils hanno sconfitto la Dinamo Mosca per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-23) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool E che vale il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I rossoneri, che domenica sera hanno alzato al cielo la Coppa Italia, hanno sofferto tantissimo di fronte al pubblico dello Sports Palace della capitale russa ma dopo 106 minuti di battaglia sono riusciti a spuntarla infilando così il quinto successo consecutivo nella manifestazione. I ragazzi di Lorenzo Bernardi, dopo aver perso il primo set in volata, hanno alzato il livello del proprio gioco e sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio: 10 aces e 6 muri di squadra hanno placato la resistenza della coriacea compagine di coach Konstantin Brianskii che deve sperare di essere tra le migliori tre seconde per proseguire la propria avventura nel torneo.

L’Italia è già certa di avere due squadre ai quarti di finale visto che Civitanova ha vinto il proprio raggruppamento, ora vedremo se anche Modena si aggiungerà alla festa. Prestazione da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (23 punti, 56% in attacco, 3 aces) e dello schiacciatore Wilfredo Leon (17 punti, 80% in attacco, 2 muri), sottotono invece l’altro martello Filippo Lanza (3) che nel terzo set è stato sostituito da Nicholas Hoag (8 punti, nel quarto ha giocato al posto di Leon). Buona regia di Luciano De Cecco, al centro Fabio Ricci (7) e Marko Podrascanin (6), Massimo Colaci il libero. Alla Dinamo non sono bastati Shkulyavichus (19), Kooy (14) e Sieemshchikov (11, 5 aces).

Punto a punto serratissimo nel primo set fino all’ace di Shkulyavichus (13-11) ma Leon e Atanasijevic pareggiano i conti a quota 16. Un errore in ricezione di Leon e un muro di Shcherbinin permettono alla Dinamo di portarsi sul 21-19, l’opposto buca il muro (23-22) ma i padroni di casa controllano e chiudono.

Nel secondo parziale è determinante il servizio dei Block Devils: ace di Atanasijevic per il 12-9, ace di De Cecco per il 18-15. Leon è cinico, il muro degli umbri è solido, la Dinamo non si avvicina mai e l’ace del fenomeno cubano vale il pareggio nel conto set.

Perugia cerca subito la fuga nella terza frazione, Leon e Atanasijevic sono indemoniati in attacco (12-6), poi un muro di Podrascanin (17-13) e un ace del Bata spingono i ragazzi di Bernardi sul 21-16, a quel punto bisogna soltanto amministrare.

Il quarto set procede punto a punto, Hoag firma il vincente del 17-16 ma i russi non mollano (ace di Kooy per il 20-19). Hoag firma il 22-20 con un grande attacco, Berezhko sbaglia il servizio e Perugia ha due match-point: al secondo tentativo ci pensa un sontuoso Atanasijevic a regalare la qualificazione ai quarti di finale.7

CLASSIFICA POOL E: Perugia 5 vittorie (15 punti), Dinamo Mosca 3 vittorie (9 punti), Tours 2 vittorie (5 punti), Arkas Izmir 0 vittorie (1 punto).

Foto: Roberto Muliere