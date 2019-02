Volley, CEV Cup 2019: Trento passeggia sull’Amriswil, dolomitici in semifinale con scioltezza

Trento non ha avuto alcun problema ad asfaltare il malcapitato Amriswil per 3-0 (25-22; 25-13; 25-16) e a qualificarsi alle semifinali della CEV Cup 2019 di volley maschile: i Campioni del Mondo, di fronte ai 2500 spettatori della BLM Group Arena, replicano il risultato netto del match d’andata e proseguono così la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. I dolomitici, reduci dalla semifinale persa in Coppa Italia contro Civitanova e secondi in campionato a un solo punto dalla capolista Perugia, ora se la dovranno vedere contro la vincente del match tra Olympiacos e Burgas: i ragazzi di Angelo Lorenzetti partiranno con tutti i favori del pronostico indipendentemente da chi sarà il prossimo avversario.

Trento ha giganteggiato in tutti i fondamentali (63% in attacco e in ricezione, 6 muri e 4 aces). Non è scesa in campo la formazione tipo visto che è stato concesso un turno di riposo al palleggiatore Simone Giannelli, allo schiacciatore Uros Kovacevic e al centrale Srecko Lisinac, sostituiti rispettivamente da Nicola Daldello, Maarten Van Garderen (9 punti) e Lorenzo Codarin (7, 2 muri). L’opposto Luca Vettori ha giocato solo i primi due set (8 punti) venendo poi sostituito da Gabriele Nelli (8 marcature, pazzesco 89% in fase offensiva) proprio come il martello Aaron Russell (top scorer con 13 punti, a risultato acquisito è entrato Oreste Cavuto), Jenia Grebennikov il libero e Davide Candellaro l’altro centrale.

Foto: Valerio Origo