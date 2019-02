Ginnastica, Coppa del Mondo: quando ritorna in gara Vanessa Ferrari? Appuntamento a Baku e Doha: date e programma

Vanessa Ferrari sta festeggiando la sua strepitosa vittoria al corpo libero in Coppa del Mondo, il trionfo in quel di Melbourne ha permesso all’azzurra di balzare in testa alla classifica di specialità e di poter inseguire con ancora più convinzione la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il cammino verso i Giochi è però ancora molto lungo e la bresciana deve ottenere altri risultati di spicco nel massimo circuito itinerante: sono previste otto tappe in calendario, sono le tre migliori performance di ogni atleta vengono prese in considerazione e solo il primo posto in classifica garantisce il pass per il Sol Levante.

La 28enne ora è attesa dal lungo viaggio di rientro in Italia e poi si dovrà già concentrare sui prossimi appuntamenti visto che ritornerà in pedana tra poco più di due settimane, con addirittura due impegni ravvicinati: back-to-back micidiale tra Baku (Azerbaijan, 14-17 marzo) e Doha (Qatar, 20-23 marzo). Dopo l’appuntamento in Medio Oriente saremo a metà del percorso, la Coppa del Mondo andrà in letargo e poi riprenderà in autunno con la gara di Cottbus (la quinta delle otto previste). Di seguito il calendario delle prossime gare di Vanessa Ferrari che sarà sempre affiancata da Martina Rizzelli e Lara Mori, gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su volare.tv.

CALENDARIO GARE VANESSA FERRARI IN COPPA DEL MONDO:

14-17 marzo a Baku (Azerbaijan)

20-23 marzo a Doha (Qatar)

