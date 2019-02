Ginnastica, Coppa del Mondo: Vanessa Ferrari balza in testa alla classifica! Passo importante verso le Olimpiadi 2020

Vanessa Ferrari è balzata in testa alla classifica di Coppa del Mondo per quanto riguarda il corpo libero. L’azzurra ha trionfato a Melbourne portando a casa 30 pesantissimi punti che le hanno permesso di agganciare Flavia Saraiva al comando (la brasiliana aveva trionfato a Cottbus nella gara di apertura ma non si è presentata in Australia). La Farfalla di Orzinuovi ha mosso un primo passo in avanti verso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il circuito itinerante assegna infatti un pass per la rassegna a cinque cerchi che finirà alla vincitrice della classifica generale al termine delle otto tappe previste.

Vengono presi in considerazione soltanto i tre migliori risultati ottenuti da ogni singola ginnasta, si possono qualificare ai Giochi Olimpici solo atlete che non hanno contribuito attivamente alla qualificazione della propria squadra (ad esempio Saraiva non sarà da considerare se sarà nella formazione verdeoro che si qualificherà tramite i Mondiali 2019). Di seguito la classifica generale al corpo libero per la Coppa del Mondo di ginnastica artistica.

CLASSIFICA CORPO LIBERO COPPA DEL MONDO GINNASTICA ARTISTICA:

GINNASTA NAZIONE PUNTI Vanessa Ferrari Italia 30 Flavia Saraiva Brasile 30 Jade Barbosa Brasile 25 Paula Mejias Porto Rico 25 Marta Pihan Polonia 20 Shiting Zhao Cina 20 Lara Mori Italia 18 Emma Nedov Australia 18 Jade Carey USA 16 Lai Pin-Ju Cina Taipei 16 Kim Bui Germania 14 Valeriia Osipova Ucraina 14 Axelle Klinckaert Belgio 12 Aida Bauyrzhanova Kazakhstan 12 Leah Griesser Germania 10 Hua-Tien Ting Cina Taipei 10