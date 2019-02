Ginnastica, Serie A2 2019: Fanfulla vince la prima tappa, bella gara di Desiree Carofiglio al rientro

Al PalaYamamay di Busto Arsizio si è disputata la prima tappa della Serie A2 2019 di ginnastica artistica, preludio della Serie A1 che andrà in scena a partire dalle ore 14.30 con il meglio del movimento italiano impegnato in pedana. Al femminile si è imposta la Fanfulla 1874 Lodi con 145.350 punti, compagine lombarda trascinata da Desiree Carofiglio che è tornata in gara dopo una lunga assenza a causa di un infortunio. La big del campionato cadetto, già nel giro della Nazionale, ha stampato un buonissimo 14.150 alle parallele (5.5, due decimi di bonus), 13.950 al volteggio, 12.650 alla trave e 11.850 al corpo libero (4.5 la nota di partenza).

Desy è stata ben supportata dalle compagne Giulia Schiavello, Isabella Bartolucci, Emanuela Petrean, Marta Uggeri, Lisa Uggeri e sono così riuscite a battere la Biancoverde Imola (144.700), l’Audace (144.500) di Camilla Campagnaro (14.350 al volteggio, 12.550 alla trave, 12.350 sugli staggi) e la Ginnastica Salerno (143.800) di Giulia Paglia ed Emily Armi. Poi a seguire la Polisportiva Fino Mornasco (142.450), Victoria Torino (140.500), Ghislanzoni Gal Lecco (140.050). Al maschile successo dell’Ares con 155.400, sul podio la Sampietrina Seveso (154.800) e la Gymnastic Romagna Team (153.900).