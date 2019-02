VIDEO sci alpino, Mikaela Shiffrin domina anche il City Event di Stoccolma, rivediamo il suo trionfo

Mikaela Shiffrin non si accontenta mai e prosegue a vincere senza soluzione di continuità. La fuoriclasse statunitense fa suo anche il City Event di Stoccolma, sconfiggendo nel round finale la tedesca Christina Geiger. Per la due volte vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino, ormai manca solamente la matematica per chiudere i conti anche nell’edizione 2019. Andiamo a rivivere il suo capolavoro nel parallelo di oggi nella capitale svedese.

GLI HIGHLIGHTS DEL CITY EVENT

LA FINALE DI MIKAELA SHIFFRIN

Mikaela #Shiffrin non si batte!!! 🔝😍👑 14a vittoria stagionale in Coppa del Mondo al City Event di Stoccolma!

Ah, anche 2 ori mondiali, e fanno 16, per dire… 🥇🥇 FENOMENO!#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/pswaPRhuGI — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 19, 2019

Foto: Mikaela Shiffrin cristiano barni / Shutterstock.com