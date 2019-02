VIDEO Mondiali sci, Highlights superG femminile. Oro Mikaela Shiffrin, argento Sofia Goggia

I Mondiali 2019 di sci alpino si sono aperti con il superG femminile, ad Are (Svezia) è andato in scena un grande spettacolo che ha premiato Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense ha conquistato la medaglia d’oro grazie a una prova praticamente perfetta e ha beffato Sofia Goggia per appena due centesimi. L’azzurra ha cullato a lungo il sogno del trionfo ma si è poi dovuta inchinare al cospetto dell’americana che ha messo le mani sul primo alloro iridato in una prova di velocità dopo la tripletta in slalom.

A completare il podio la svizzera Corinne Suter ad appena cinque centesimi dalla Shiffrin, bella prova di squadra dell’Italia con Nadia Fanchini quinta, Francesca Marsaglia settima e Federica Brignone decima. Lindsey Vonn è purtroppo caduta rovinosamente ma fortunatamente non sembra nulla di grave. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi del superG femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino.

VIDEO HIGHLIGHTS SUPERG FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO 2019:

ORO MIKAELA SHIFFRIN:

ARGENTO SOFIA GOGGIA:

BRONZO CORINNE SUTER:

CADUTA LINDSEY VONN:

Che spavento Lindsey Vonn 😱😱😱 Una bruttissima caduta in Super-G, poi il sospiro di sollievo 😓 #Are2019 | #EurosportSCI pic.twitter.com/2ErvfJmJsq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 5, 2019

L’EDITORIALE: SOFIA GOGGIA FUORICLASSE VERA, SOLO DEBORAH COMPAGNONI MEGLIO DI LEI

