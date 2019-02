VIDEO Juventus-Parma 3-3, Highlights, gol e sintesi della partita. Gervinho risponde a Cristiano Ronaldo

E’ terminata 3-3 la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Parma, valida per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde piemontese la Vecchia Signora è stata fermata dai ducali. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Daniele Rugani non sono state sufficienti per regalare i tre punti, viste le marcature dei parmensi firmate da Antonino Barillà e da Gervinho (doppietta). Di seguito gli highlights del confronto di Torino:

JUVENTUS-PARMA 1-0: CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo slips as he strikes the ball and still manages to beat Luigi Sepe!!! Juventus leading 1 nothing at Allianz Stadium!!! #tlnsoccer #JuveParma #serieA pic.twitter.com/7hVuDMz56H — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

JUVENTUS-PARMA 2-0: IL RADDOPPIO DI DANIELE RUGANI

Daniele Rugani cleans up the mess and gives Juventus a commanding 2 nil advantage at Allianz Stadium!! #tlnsoccer #JuveParma #SerieA pic.twitter.com/lc63kDFJ1F — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

JUVENTUS-PARMA 2-1: IL GOL DI ANTONINO BARILLA’

Parma answers right back with a beautiful cross and a header finish from Antonino Barillà!!! 2-1 Juventus at Allianz Stadium!!! #tlnsoccer #JuveParma #serieA pic.twitter.com/1kurTIZkKu — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

JUVENTUS-PARMA 3-1: IL SECONDO GOL DI CRISTIANO RONALDO

Juventus answers right back!!! What a cross by Mario Mandžukić and the header finish from Cristiano Ronaldo to give Juvnetus a 3-1 lead at Allianz Stadium!!! #tlnsoccer #JuveParma #serieA pic.twitter.com/stOx8QyXWP — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

JUVENTUS-PARMA 3-2: LA MARCATURA DI GERVINHO

Parma will not surrender!!! Gervinho with the beautiful flick to bring Parma one goal closer to equalizing!!! 3-2 Juventus at the Allianz Stadium!! #tlnsoccer #JuveParma #serieA pic.twitter.com/rzFsRHKOYv — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

JUVENTUS-PARMA 3-3: LA DOPPIETTA DI GERVINHO

Parma down 3-1 equalize in the final seconds to shock everyone at

Allianz Stadium!!! Gervinho with the beautiful finish to tie the game. Martch ends 3-3!! #tlnsoccer #JuveParma #serieA pic.twitter.com/ifgFEoauRo — TLNTV (@TLNTV) February 2, 2019

Foto: JAnton_Ivanov / Shutterstock.com