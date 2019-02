Calcio, Serie A 2019: Juventus-Parma 3-3, Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 02 Febbraio 2019 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs Parma - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. Nella foto:Gervinho rete 3-3 Photo LaPresse - Fabio Ferrari February 02, 2019 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs Parma - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. In the pic:Gervinho goal 3-3