VIDEO Juventus-Milan 2-0 highlights calcio femminile, doppietta di Barbara Bonansea nel match clou di Serie A

Una doppietta di Barbara Bonansea è valsa il successo alla Juventus nel posticipo del 17° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere hanno sconfitto il Milan di Carolina Morace 2-0 al “Silvio Piola” di Vercelli, guadagnandosi meritatamente i tre punti e tornando in vetta alla graduatoria del torneo nazionale, con un punto di vantaggio sulla Fiorentina. Un match di alto profilo ed intensità che ha sorriso alla Vecchia Signora, anche per la maggior completezza di una rosa nella quale si è messa particolarmente in evidenza l’inglese Eniola Aluko, più volte vicina alla marcatura ma a secco per merito di una Mária Korenčiová in formato “Benji Price”. Di seguito gli highlights del confronto del “Piola”:

Foto: Maurizio Valletta / LPS