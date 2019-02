Calcio femminile, Serie A 2019: Juventus-Milan 2-0, una doppietta di Barbara Bonansea vale il primato in classifica

Termina 2-0 al “Silvio Piola” di Vercelli il confronto tra Juventus e Milan, posticipo domenicale del 17° turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Le bianconere si sono imposte grazie ad una doppietta di Barbara Bonansea (12 gol in stagione), riportandosi in vetta alla classifica generale del torneo nazionale, mantenendo una lunghezza di vantaggio sulla Fiorentina, vittoriosa ieri contro il Tavagnacco. Brutta battuta d’arresto per le rossonere di Carolina Morace che sono ora a -5 in terza piazza, dovendosi guardare le spalle dalla Roma (distanziata di 7 punti).

PRIMO TEMPO – Guarino schiera un 4-3-3 con Bacic; Hyyrynen, Salvai, Gama, Boattin; Pedersen, Galli, Cernoia; Girelli, Aluko, Bonansea. Morace punta sul 4-2-3-1 con Korenciova; Heroum, Fusetti, Mendes, Tucceri; Thaisa, Alborghetti; Bergamaschi, Giuliano, Giacinti; Sabatino. La Juve parte fortissimo e, dopo 1′ di gioco, una spizzata di testa di Girelli è perfetta per l’inserimento di Aluko che lascia partire un diagonale che Korenciova devia miracolosamente sul palo. La partita è vibrante e le rossonere provano a costruire gioco sull’asse Giugliano-Giacinti ma la difesa comandata da Gama fa buona guardia. Sui tanti ribaltamenti di fronte ancora Aluko ha sui piedi la chance per sbloccare il risultato ma l’intervento a mano aperta dell’estremo difensore milanista al 21′ è degno degli applausi. Una prima frazione vissuta nel confronto tra l’attaccante inglese e il portiere: il destro a giro al 30′ della punta della Vecchia Signora è deviato nuovamente da Korenciova, in stato di grazia. Un’occasione viene costruita anche dal Milan quando, su un’azione particolarmente convulsa, Giacinti riesce a girare verso la porta ma Bacic si salva. Si chiude sullo 0-0 una primo tempo denso di emozioni.

SECONDO TEMPO – La squadra di Guarino parte meglio dai blocchi e al 51′, su un grande traversone di Boattin dalla sinistra, Girelli dal dischetto del rigore manda la propria conclusione alle stelle. Tre minuti dopo, da un errore in impostazione di Alborghetti, si origina la ripartenza della Juventus, rifinita ottimamente da Girelli, e Bonansea anticipa l’uscita del portiere del Milan, portando in vantaggio le campionesse d’Italia.

Le bianconere fraseggiano con grande autorevolezza e prima la solita Bonansea e poi Girelli ci provano dalla distanza senza però trovare lo specchio della porta. Sempre il n.10 della Juve cerca di sorprendere Korenciova sul suo palo ma con il piede destro la giocatrice slovacca si salva. Scatenata la n.11 della Vecchia Signora nel secondo tempo e su un’azione insistita lascia partire un sinistro in diagonale ma è ancora l’estremo difensore a dirle di no. C’è aria di raddoppio e non poteva che essere l’esterno della Nazionale italiana a realizzare la sua doppietta all’85’ con un tiro sul primo palo su cui stavolta il portiere non può nulla. Un gol che chiude i giochi ed è grande festa per le ragazze di Guarino a Vercelli.

Foto: Maurizio Valletta / LPS