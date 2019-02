Volley, SuperLega 2019: 21^ giornata, Perugia prosegue la cavalcata in testa. Monza e Padova: successi da playoff

Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia allunga in vetta, ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Trento che scenderà in campo domani sera contro Verona. I Campioni d’Italia non hanno avuto particolari problemi contro il fanalino di coda Castellana Grotte: facile 3-0 per i ragazzi di Lorenzo Bernardi che ha rinunciato a Wilfredo Leon e che ha ringraziato la prestazione da urlo dell’opposto Aleksandar Atanasijevic (22 punti) ben imbeccato da Luciano De Cecco che ha ben gestito il martello Filippo Lanza (6) e il centrale Marko Podrascanin (10).

In attesa del big match di questa sera tra Civitanova e Modena (terza e quarta della classifica), il turno odierno era particolarmente importante in ottica playoff: Padova e Monza hanno sconfitto Vibo Valentia e Sora con due rapidi 3-0 facendo un passo importante verso la post-season. I veneti giocano di squadra (13 punti di Torres, 11 di Louati, 10 di Polo) e regolano i calabresi a cui non è bastato il solito Al Hachdadi (15) mentre i brianzoli si sono imposti in trasferta trascinati da un vertiginoso Oleh Plotnytskyi (22 punti) e da addirittura 19 muri di squadra (4 a testa per Dzavoronok, Yosifov, Beretta e Plotnytskyi). Ravenna vince al tie-break sul campo di Latina ma i romagnoli ora sono a cinque punti dalla zona playoff, spiccano i 34 punti di un indemoniato Kamil Rychlicki.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della 21^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Top Volley Latina vs Consar Ravenna 2-3 (25-17; 19-25; 27-25; 21-25; 12-15)

Globo Banca Popolare Sora vs Vero Volley Monza 0-3 (22-25; 19-25; 19-25)

Kione Padova vs Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0 (25-16; 25-22; 25-15)

Sir Safety Conad Perugia vs BCC Castellana Grotte 3-0 (25-22; 25-23; 25-20)

Revivre Axopower Milano vs Emma Villas Siena 3-1 (18-25; 25-12; 32-30; 25-22), giocata ieri

Cucine Lube Civitanova vs Azimut Leo Shoes Modena ore 20.30

Calzedonia Verona vs Itas Trentino lunedì 18 febbraio, ore 20.30

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 54 21 18 Trento 50 20 17 Civitanova 47 20 17 Modena 42 20 15 Milano 42 21 14 Verona 35 20 12 Padova 32 21 11 Monza 30 21 10 Ravenna 25 21 8 Latina 22 21 8 Vibo Valentia 19 21 6 Sora 18 21 6 Siena 13 21 2 Castellana Grotte 6 21 0

Foto: Ettore Griffoni