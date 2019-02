VIDEO Atalanta-Milan 1-3, Highlights, gol e sintesi. Piatek devastante, doppietta decisiva

ESCLUSIVA MILAN Foto Spada/LaPresse 16 Febbraio 2019 Bergamo ( Italia ) sport calcio Atalanta vs Milan - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Stadio Atleti Azzurri d' Italia Nella foto: Piatek esultanza dopo gol 0-1 EXCLUSIVE MILAN Photo Spada/LaPresse February 16 , 2019 Bergamo ( Italy ) sport soccer Atalanta vs Milan - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - Atleti Azzurri d' Italia Stadium In the pic: Piatek celebrates after scoring 1-1

Il Milan ha espugnato lo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, superando per 3-1 l’Atalanta in uno scontro diretto fondamentale della 24ma giornata di Serie A in chiave Champions League. I rossoneri hanno dunque rafforzato il quarto posto in classifica. Gli uomini di Gattuso, sotto per 1-0 dopo la rete di Freuler, hanno ribaltato il punteggio con una doppietta di Piatek ed una sassata dalla distanza di Calhanoglu. Impressionante il rendimento mantenuto dal bomber polacco arrivato dal Genoa nel mercato di gennaio: per lui sinora addirittura sei gol in 5 partite disputate con il Diavolo. Un vero e proprio fenomeno che ha mutato il volto della squadra e non sta facendo rimpiangere minimamente Higuain. Andiamo a vedere i video e gli highlights di Atalanta-Milan 1-3.

HIGHLIGHTS ATALANTA-MILAN 1-3

VIDEO: IL GOL DELL’1-0 DI FREULER

VIDEO: IL GOL DELL’1-1 DI PIATEK

VIDEO: IL GOL DELL’1-2 DI CALHANOGLU

VIDEO: IL GOL DELL’1-3 DI PIATEK

Foto: Lapresse