Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese, Coppa Italia basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Comincia a Firenze la Final Eight di Coppa Italia 2019. Ad aprire la manifestazione sarà il derby lombardo tra la Vanoli Cremona e la Openjobmetis Varese. Una sfida molto interessante ed equilibrata tra due squadre che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto il girone d’andata. In classifica sono divise da soli due punti e per entrambe c’è davvero una grande occasione di raggiungere la semifinale.

Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese si giocherà giovedì 14 Febbraio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Sport HD ed Eurosport 2 ed in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 14 Febbraio 2019

ore 18:00: Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese

Diretta TV: Rai Sport HD ed Eurosport 2

Diretta Streaming: Rai Play ed Eurosport Player