Coppa Italia basket 2019, il programma delle partite di oggi (14 febbraio). Orari e come vederle in tv e streaming

Si apre oggi, giovedì 14 febbraio, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per il basket italiano. Presso il Mandela Forum di Firenze andranno infatti in scena le prime due partite dei quarti di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata. Tutte le sfide ad eliminazione diretta in programma si annunciano particolarmente equilibrate e lo spettacolo non mancherà.

Nella prima partita si affronteranno Cremona e Varese, in quella che si profila come la più combattuta delle quattro partite in calendario. La formazione allenata da Meo Sacchetti arriva dalla convincente vittoria in casa contro Bologna, mentre gli uomini di Attilio Caja sembrano essersi lasciati alle spalle un periodo complicato con il successo sull’ostico campo di Trieste. La seconda partita metterà di fronte Milano e Bologna, rispettivamente testa di serie n.1 e ultima squadra ad aver strappato l’accesso alla manifestazione. Favori del pronostico decisamente sbilanciati verso l’Olimpia, anche se Pietro Aradori e compagni tenteranno in tutti i modi di sorprendere la capolista e conquistare una prestigiosa semifinale.

Le sfide tra Vanoli Basket Cremona e Openjobmetis Varese e tra AX Armani Exchange Milano e Segafredo Virtus Bologna, quarti di finale della Coppa Italia 2019, si giocheranno oggi, giovedì 14 febbraio, presso il Mandela Forum di Firenze rispettivamente alle ore 18.00 ed alle ore 21.00. Le due partite saranno trasmesse in diretta tv da Rai Sport e da Eurosport 2 e potranno quindi essere seguite anche in diretta streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale per non perdere davvero nulla di queste due attesissime sfide. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO

ore 18.00 Vanoli Basket Cremona – Openjobmetis Varese

diretta tv su Rai Sport e su Eurosport 2, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player

DIRETTE LIVE testuale di OA Sport

ore 21.00 AX Armani Exchange Milano – Segafredo Virtus Bologna

diretta tv su Rai Sport e su Eurosport 2, diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player

DIRETTE LIVE testuale di OA Sport

Credit: Ciamillo