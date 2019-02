LIVE Cremona-Varese basket, Coppa Italia 2019 in DIRETTA: primo quarto di finale incertissimo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Cremona e Varese, primo quarto di finale delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket. L’incontro apre il lungo fine settimana che coinvolgerà le otto migliori formazioni del campionato italiano presso il Mandela Forum di Firenze e che assegnerà il primo titolo della stagione. Il tabellone della competizione è stato stilato sulla base della classifica del campionato al termine del girone di andata. La formula con sfide ad eliminazione diretta e l’altissimo livello delle squadre coinvolte promettono spettacolo.

La prima partita in programma oggi mette di fronte Cremona e Varese, in un derby lombardo che si annuncia particolarmente equilibrato. In campionato la formazione allenata da Meo Sacchetti ha soltanto due lunghezze di margine sugli uomini di Attilio Caja, ma nelle ultime giornate il rendimento di Giampaolo Ricci e compagni è stato piuttosto altalenante. La Vanoli ha infatti alternato prestazioni convincenti, come la vittoria ad Avellino, a scivoloni inattesi, come le sconfitte contro Trento e Cantù. Per Varese invece il mese di gennaio è stato decisamente negativo, ma il successo sul difficile campo di Trieste nell’ultima giornata è apparso un chiaro segnale di ripresa. La sfida di questa sera rappresenta un banco di prova importante per testare le ambizioni stagionali delle due formazioni, entrambe protagoniste di una stagione al di sopra delle aspettative.

La sfida tra Vanoli Basket Cremona e Openjobmetis Varese si giocherà alle ore 18.00 presso il Mandela Forum di Firenze. Seguite con la nostra DIRETTA LIVE testuale l’incontro, per non perdervi nemmeno un canestro di questa appassionante partita che decreterà la prima semifinalista della Coppa Italia 2019. Buon divertimento!

