Olimpia Milano-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Il secondo match che la prima giornata delle Final Eight di Coppa Italia offre, a Firenze, vede di fronte due potenze storiche del basket italiano: Olimpia Milano e Virtus Bologna.

L’A|X Armani Exchange è la dominatrice della Serie A 2018-2019, con 16 vittorie e 3 sconfitte (di cui una, quella contro Pistoia, a tavolino), mentre la Segafredo al momento è settima con 10 vinte e 9 perse. Nei due incontri di campionato, alla seconda e diciassettesima giornata, ci sono state altrettante vittorie dell’Olimpia. Si confrontano le due società che più volte hanno messo in bacheca la Coppa Italia: Milano, in particolare, ne ha vinte sei, mentre le V nere sono a quota otto vittorie, così come la Treviso di epoca Benetton. Ci sono sei precedenti a livello di Coppa Italia, con il bilancio di 1-1 da quando esistono le Final Eight (2000) e di 2-2 con precedenti formati. C’è una curiosità: l’unico confronto in Coppa Italia tra Pianigiani e Sacripanti passò alla storia perché Siena, allora superfavorita, perse in volata contro Pesaro con tripla di McIntyre che fu poi trasformata in due punti dall’instant replay.

Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna, secondo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019, si giocherà al Mandela Forum di Firenze questa sera alle ore 21. L’incontro sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta ella partita, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO

Ore 21:00 A|X Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus Bologna

Credit: Ciamillo