Tiro a volo, Qatar Open 2019: vittorie di Silvana Stanco ed Erminio Frasca, secondo posto per Valerio Grazini!

Prosegue benissimo per i colori italiani la stagione 2019 di tiro a volo: il Qatar Open, gara di preparazione per gli azzurri alle prime fatiche di Coppa del Mondo, ha visto tre italiani del trap sul podio. Ha vinto la gara femminile Silvana Stanco, già vincitrice in Marocco ad inizio mese, mentre tra gli uomini si è classificato primo Erminio Frasca, sul gradino più basso del podio in Marocco, con Valerio Grazini secondo.

Nella finale femminile Silvana Stanca ha battuto la slovacca Zuzana Rehak-Stefecekova per 44-40, mentre la transalpina Melanie Couzy è uscita in terza piazza con 30/40. Sesta un’altra azzurra, Jessica Rossi, con 15/25, mentre non sono riuscite ad entrare in finale Fiammetta Rossi, ottava, Erica Sessa, 17ma, Maria Lucia Palmitessa, 21ma, ed Alessia Iezzi, 33ma.

Nell’atto conclusivo maschile vittoria all’ultimo piattello per Erminio Frasca, che ha superato 45-44 Valerio Grazini, mentre è finito terzo il transalpino Sebastien Guerrero con 35/40. Quarto un altro azzurro, Mauro De Filippis, con 30/35, mentre non hanno centrato l’ingresso in finale Giovanni Pellielo, 11°, Emanuele Buccolieri, 16°, e Massimo Fabbrizi, 32°.

Raggiante a fine giornata il DT Albano Pera: “Sono molto soddisfatto della gara di Silvana Stanco ed Erminio Frasca. Non è facile centrare due podi consecutivi e soprattutto farlo ad un così alto livello. Molto bravo anche Valerio Grazini, che nella sua prima uscita stagionale mi ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro di preparazione. Buona anche la prestazione di Jessica Rossi e Mauro De Filippis, entrambi in finale. Per gli altri questa gara è stata un’ottima occasione, di cui ringrazio la Federazione, per testare il livello tecnico e prendere gli spunti giusti per migliorarsi e presentarsi al meglio ai prossimi appuntamenti internazionali della stagione“.

Foto: FITAV