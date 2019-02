Tiro a volo, Qatar Open 2019: nel trap misto quarto posto per Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi

Si conclude senza podi nel trap misto per l’Italia il Qatar Open di tiro a volo, che nei prossimi giorni vedrà anche le gare di double trap e skeet: quarto posto infatti nella gara a coppie miste per Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi. Fuori dalla finale a sei tutte le altre coppie azzurre.

Vittoria per la coppia australiana composta da Laetisha Scanlan e Michale Coles, che ha superato per 35-34 quella iraniana formata da Shiva Farahpour Bigdoli e Sayed Babk Yeganeh Rohollani. Terzo gradino del podio per i transalpini Melanie Couzy e Sebastien Guerrero, eliminati con 28/40, quarti gli azzurri Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi con 25/35.

Fuori in qualifica tutte le altre coppie italiane: nono posto per Silvana Maria Stanco e Giovanni Pellielo, tredicesimo per Maria Lucia Palmitessa e Valerio Grazini, quindicesimo per Alessia Iezzi e Mauro De Filippis, diciassettesimo per Erica Sessa ed Erminio Frasca, ventunesimo per Fiammetta Rossi ed Emanuele Buccolieri.

Foto: FITAV