Tiro a volo, GP Marocco 2019: vince Silvana Stanco, terza Jessica Rossi, al maschile secondo Simone Prosperi

E’ iniziata benissimo per i colori italiani la stagione 2019 di tiro a volo: il GP del Marocco, gara che fa da preludio per gli azzurri alle prime fatiche di Coppa del Mondo, ha visto quattro italiani del trap sul podio. Ha vinto la gara femminile Silvana Stanco, mentre è giunta terza Jessica Rossi, invece tra gli uomini si è classificato secondo Simone Lorenzo Prosperi, mentre ha chiuso terzo Erminio Frasca. In entrambi i casi Spagna sul podio: tra le donne è stata seconda Fatima Galvez, mentre tra gli uomini ha trionfato Alberto Fernandez.

Nella finale femminile Silvana Stanca ha battuto Fatima Galvez per 46-42, mentre Jessica Rossi è uscita in terza piazza con 34/40. Quarta un’altra azzurra, Maria Lucia Palmitessa, con 29/35, mentre non sono riuscite ad entrare in finale Erica Sessa, ottava, Alessia Iezzi, nona, e Giulia Pintor, 12ma.

Nell’atto conclusivo maschile vittoria all’ultimo piattello per Alberto Fernandez, che ha superato 45-44 Simone Lorenzo Prosperi, mentre è finito terzo Erminio Frasca con 34/40. Anche qui quarto un altro azzurro, Massimo Fabbrizi, con 29/35, mentre non hanno centrato l’ingresso in finale Mauro De Filippis, 13°, Emanuele Buccolieri, 17°, e Giovanni Pellielo, 25°.

Foto: FITAV