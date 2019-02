Tiro a volo, GP Marocco 2019: Silvana Stanco e Giovanni Pellielo terzi nel trap misto. Giù dal podio i coniugi De Filippis

La squadra di fossa olimpica italiana del tiro a volo ritorna dal GP del Marocco con un altro podio: a conquistarlo sono stati Silvana Stanco e Giovanni Pellielo nella nuova specialità olimpica del trap misto, nella quale si sono classificati al terzo posto, chiudendo nella finale con lo score di 31/40. La vittoria è andata alla coppia iberica composta da Sordo Martinez e Munoz Fernandez, davanti ai rappresentanti di San Marino Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, battuti per 48-44.

Quarto posto per un’altra coppia azzurra, quella composta dai coniugi De Filippis (Mauro ha sposato Jessica Rossi), che si sono fermati a quota 27/35, precedendo l’ennesima coppia italiana, formata da Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi, quinti con 22/30. Non hanno centrato l’ingresso in finale Giula Pintor ed Erminio Fraasca, settimi, Maria Lucia Palmitessa ed Emanuele Buccolieri, noni, ed Erica Sessa e Simone Lorenzo Prosperi, tredicesimi.

Positivo il bilancio per il DT Albano Pera, che al sito federale ha commentato: “E’ stata un’esperienza molto importante in vista degli impegni della stagione 2019. Alla luce del risultato, che è stato ottimo, malgrado un clima non proprio eccezionale, abbiamo tutti gli elementi per creare un programma di allenamento specifico per arrivare all’avvio della prima prova di Coppa del Mondo al meglio“.

Foto: FITAV