Tiro a segno, Coppa del Mondo 2019: Apurvi Chandela trionfa nella carabina 10 metri femminile, azzurre fuori nelle qualificazioni

Foto LaPresse - Spada11 agosto 2016 , Rio de Janeiro ( Brasile)Sport Olimpiadi Rio 2016 - Finale carabina 50 mt donne Nella foto: Zublasing Petra ( ITA )Photo LaPresse - SpadaAugust 11 , 2016 , Rio de Janeiro 2016 (Brazil)SportOlympic games Rio 2016 - Rifle women 50mt In the pic: Zublasing Petra ( ITA )

Si apre nel segno di Apurvi Chandela la tappa di Coppa del mondo di tiro a segno 2019 in corso a New Dehli (India), con la padrona di casa capace di dominare la prova della carabina 10 metri femminile, totalizzando il punteggio di 252.9, e realizzando il nuovo record del mondo.

Seconda piazza per la cinese Rouzhu Zhao, autrice della miglior prova di sempre nelle qualificazioni, che paga a caro prezzo uno sciagurato 9.9 della terza serie dell’atto conclusivo, recuperando fino allo score di 251.8, con il podio completato dalla connazionale Hong Xu, esclusa dalla lotta per l’oro a seguito di un doppio 10.3, chiudendo a quota 230.4 punti.

Nessuna italiana in finale, ma nelle qualificazioni troviamo Petra Zublasing 31esima con 625.2 punti, Alessandra Luciani 61esima con 620.0 e Martina Ziviani 65esima con 619.0. Anche in questa circostanza, dunque, è sfumato il pass olimpico per le nostre portacolori.

Tre le gare in programma domani, ovvero la carabina 50 metri 3 posizioni maschile, la 10 metri aria compressa maschile e la pistola automatica 25 metri femminile.

Foto: Lapresse