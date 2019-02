Test MotoGP Losail 2019: quando si svolgono? Date, programma, orari e tv

Il primo Gran Premio della stagione del Motomondiale 2019 è sempre più vicino ma prima di immergerci nel weekend di gara qatariota, in programma dall’8 al 10 marzo, i team avranno la possibilità di girare sul circuito di Losail per le ultime tre giornate di test pre-stagionali. L’appuntamento è fissato per la tre-giorni da sabato 23 a lunedì 25 febbraio, in cui potremo assistere ad un antipasto di ciò che vedremo nella prima tappa del campionato in Qatar.

Grande curiosità per verificare le condizioni fisiche del Dream Team della Honda formato dai pluricampioni del mondo Marc Marquez e Jorge Lorenzo, rallentati nella preparazione invernale dai rispettivi infortuni (per il primo alla spalla sinistra, per il maiorchino la frattura dello scafoide) e ancora probabilmente non nella migliore condizione possibile a poco più di due settimane dallo start del Mondiale. Nei test di Sepang la Ducati si è confermata in grandissima forma sia nel time attack sia nel passo gara, mentre la Yamaha è parsa in crescita ma non ancora al livello della casa di Borgo Panigale e della Honda.

I test di Losail non saranno trasmessi nè in diretta tv nè in diretta streaming, ma sarà possibile seguire l’evento su OASport tramite le consuete DIRETTE LIVE testuali con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il calendario completo della tre-giorni di test sulla pista qatariota di Losail, sede della prima gara della stagione.

PROGRAMMA COMPLETO TEST LOSAIL MOTOGP 2019

Sabato 23 febbraio

ore 14.00-20.00 prima giornata di test

Domenica 24 febbraio

ore 14.00-20.00 seconda giornata di test

Lunedì 25 febbraio

ore 14.00-20.00 terza giornata di test

Foto: Valerio Origo