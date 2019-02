Test F1 Barcellona 2019: il calendario e le date. Orari, programma e tv

Dal 18 al 21 febbraio si comincerà a fare sul serio. Dopo i giorni delle presentazioni o, se volete, dei vernissage, il Mondiale di Formula Uno 2019 si esibirà nell’abituale location di Barcellona per i canonici test funzionali all’avvicinamento dell’esordio iridato, previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), sul tracciato dell’Albert Park. Otto giornate di prove non consecutive che avranno inizio tra poco e in cui tutti i team saranno super impegnati per avere dalla pista catalana più informazioni possibili, potendo simulare giri veloci e passo gara senza intoppi.

Allo stato attuale delle cose è difficile prevedere ciò che potrà accadere. Il regolamento tecnico del 2019 ha imposto alcuni cambi aerodinamici volti, in teoria, a favorire i sorpassi e per questo i tecnici sono andati ad agire nei propri progetti per mettere in pista una monoposto che riuscisse comunque ad avere il medesimo carico di cui si poteva disporre, attraverso le ali, l’anno passato. Chi dunque sarà il riferimento o in vantaggio? Ai nastri di partenza si parte dall’ovvietà di considerare i campioni in carica della Mercedes quelli con le carte migliori. Da par suo la Ferrari ha lanciato il guanto di sfida. La Rossa ha presentato ieri la SF90: monoposto molto sofisticata anch’essa sotto tutti i punti di vista e in cui soprattutto si sono notati un’importante diminuzione della sezione del cofano motore, il passo lungo ed una ricerca molto attenta al dettaglio. Legata a quest’ultimo aspetto la scelta di un alettone anteriore con una conformazione assai innovativa.

I test di Barcellona saranno suddivisi in due turni da quattro giorni (18-21 febbraio e 26 febbraio-1 marzo) e si snoderanno tra le ore 9.00 e le ore 18.00 (salvo decisioni last minute dovute al meteo). In questa occasione potremo vedere all’opera Charles Leclers sulla Ferrari, Daniel Ricciardo sulla Renault e, non ultimo, il ritorno ufficiale di Robert Kubica al volante di una Williams.

Test F1 Barcellona 2019: il calendario e le date. Orari, programma e tv

Le sessioni di Barcellona, per la prima volta nella storia recente, saranno visibili su SkySport per mezzo del canale SkySport F1 (canale 207) per quanto riguarda la sessione pomeridiana, ovvero dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Inoltre, le giornate di Barcellona si potranno seguire sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

Test Barcellona 1a settimana: 18-21 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Test Barcellona 2a settimana: 26 febbraio-1 marzo 2019. Orari. dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La presentazione della Ferrari

L’analisi tecnica della Ferrari

La presentazione della Mercedes

La presentazione della Red Bull

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI