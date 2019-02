F1, presentata la nuova Ferrari SF-90. Lanciata la sfida alla Mercedes

Si chiama SF-90 la nuova, splendida, Ferrari di casa Maranello, la vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 e che, nell’idea di tutta la scuderia, dovrà riportare a casa un titolo mondiale che manca ormai da 12 anni. La monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata è stata svelata all’insegna dell’orgoglio, incominciando dallo slogan #EssereFerrari che conferma come la squadra si voglia unire in maniera totale per raggiungere un obiettivo tanto agognato quanto complicato. La sfida ai temibili rivali, Mercedes e Lewis Hamilton, è stata lanciata.

La SF-90, dopo una lunga presentazione, è stata svelata in maniera davvero spettacolare, con un gioco di luci laser che hanno definito la sagoma della monoposto, che poi è emersa dal pavimento in tutto il suo splendore. Di primo impatto si nota una vettura “meno rossa” dell’edizione 2018 con l’Halo che diventa nero, e con diverse altre componenti scure, ma l’inconfondibile rosso Ferrari che domina ovviamente la scena.

La macchina che finirà nelle mani di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, entrambi quanto mai emozionati e concentrati, prosegue sulla scia tracciata dalla SF71-H con alcune differenze che, tuttavia, si notano già. La più interessante è rappresentata da un retrotreno decisamente rastremato, con cofano motore, pance e ali portate fino all’estremo. In questa occasione non si può parlare di rivoluzione, ma evoluzione.

Le parole dei protagonisti

Louis Camilleri, amministratore delegato di Ferrari: “Inizia una nuova annata, la 90esima della nostra storia. La scuderia Ferrari nacque nel 1929, per cui oggi vogliamo festeggiare questo importante traguardo. La nuova auto incarna la tecnologia più avanzata e state-of-the-art e, soprattutto, è frutto dell’enorme lavoro e del talento di tutte le parti componenti la scuderia. Abbiamo, ovviamente, grandi aspettative ed orgoglio, dato che rappresentiamo una intera nazione e milioni di fan in tutto il mondo. Una responsabilità che accettiamo volentieri, come sempre. Siamo certi del lavoro svolto da tutti e siamo convinti della nostra forza, ma rispettando i nostri validi avversari. Il campionato scorso è risultato il migliore degli ultimi 10 anni ma non siamo stati in grado di raggiungere gli obiettivi sperati. Abbiamo ingoiato il boccone amaro ed ora abbiamo ancor più voglia di fare. Teniamo in maniera particolare a fare un sentito ringraziamento a Kimi Raikkonen e Maurizio Arrivabene, che ci hanno salutato, ma che saranno sempre parte della nostra famiglia. Da questo momento inizia un nuovo capitolo con Mattia Binotto e Charles Leclerc”.

Mattia Binotto, team principal Scuderia Ferrari: “Non posso che essere orgoglioso del team e, soprattutto, di esserne a capo, per continuare il sogno di Enzo Ferrari. Non voglio pensare troppo al presente, preferisco guardare in avanti per fare il meglio possibile. #EssereFerrari significa essere qualcosa di impareggiabile, significa essere unici, è passione, integrità, tradizione, coraggio, eccellenza e potrei andare avanti ancora a lungo. Abbiamo il dovere, giorno dopo giorno, di portare in alto questo nome come avrebbe voluto Enzo Ferrari. Tornando all’attualità, siamo pronti per i test di Barcellona. Sappiamo che ci sarà da lavorare tantissimo, per cui siamo concentrati e pronti per questa nuova annata. La macchina che oggi abbiamo svelato è innovativa ed estrema e ci piace. Ma, come sempre, l’importante è quello che non si vede sotto la scocca e che dovrà eccellere nel corso dei 21 Gran Premi”.

Sebastian Vettel: “È sempre emozionante vedere la nuova macchina per la prima volta. Sfortunatamente, però, non posso guidarla già oggi. È incredibile, poi, come il lavoro di tutti riesca a creare un capolavoro simile. Quest’anno ci saranno diverse novità, dal team principal al mio nuovo compagno. Avremo un nuovo modo di lavorare e cercheremo di fare il massimo. Siamo sulla strada giusta e continueremo a migliorarci”.

Charles Leclerc: “Sono estremamente carico e emozionato, per me questa giornata è un sogno che si avversa, sin da quando ero bambino. Ho passato tanti anni nella Ferrari Drivers Academy ed oggi, come speravo, sono qui. In questo campionato avrò al mio fianco un 4 volte campione del mondo come Sebastian Vettel. Per me sarà una grande opportunità, e da lui imparerò tantissimo. Sono certo che vivremo un’annata incredibile, tutti assieme”.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Ferrari