Test F1 Barcellona 2019 domani (21 febbraio): come vederli in tv. Orari e programma completo

Continua anche domani l’attività in pista al Montmelò per la quarta giornata di test pre-stagionali riservati alle monoposto di Formula 1 iscritte al prossimo Mondiale. La prossima giornata chiuderà la prima finestra di prove prima della pausa del fine settimana, mentre si riprenderà a girare sempre a Barcellona a partire da martedì 26 febbraio per le ultime quattro giornate di test.

Nel day 4 catalano potremo seguire in pista la Ferrari con al volante il neo-arrivato Charles Leclerc, chiamato a proseguire nel migliore dei modi il programma di lavoro previsto dal team. La SF90 sinora ha destato un’ottima impressione con entrambi i piloti alla guida, ma le due principali indiziate rivali per il titolo iridato, Red Bull e Mercedes, non hanno ancora espresso appieno il proprio potenziale concentrandosi su simulazioni di long-run con gomme usate e carico di carburante senza andare alla ricerca del tempo. Seconda giornata in pista anche per il pugliese Antonio Giovinazzi, che proverà a prendere ancor più confidenza con la sua Alfa Romeo portata dal compagno di squadra Kimi Raikkonen in seconda posizione nella giornata odierna.

La quarta giornata di test a Barcellona, in programma domani dalle ore 9 alle 18, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 a partire dalle ore 14. La sessione pomeridiana sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati), mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 9.00.

Mercoledì 20 febbraio

ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 Test Barcellona F1 2019, day 4 (diretta su Sky Sport F1 a partire dalle 14.00)

