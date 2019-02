Tennis, WTA Hua Hin 2019: Dayana Yastremska supera in finale Alja Tomljanovic e si impone in Thailandia

E’ la giovane ucraina Dayana Yastremska ad imporsi nel “Toyota Thailand Open” che si è tenuto sul cemento di Hua Hin, in Thailandia. La numero 47 del mondo ha superato con il punteggio di 6-2 2-6 7-6 (3) l’australiana di origini croate Alja Tomljanovic, numero 49 WTA e sesta testa di serie. Un match estremamente lottato quello in terra thailandese e nel quale Yastremska è riuscita a spuntarla al tie-break dopo 2 ore e 25 minuti di partita, rimontando da una situazione di grande difficoltà.

Nel primo set parte fortissimo l’ucraina che conquista due break di vantaggio nel secondo e nel quarto game, imponendo il proprio tennis e volando sul 5-0. Tomljanovic ha una reazione d’orgoglio nel settimo gioco, strappando il servizio alla rivale, ma è solo un piccolo passaggio a vuoto per la giocatrice dell’Est che subito “restituisce il favore” all’avversaria archiviando la pratica sul 6-2, forte del 75% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Nel secondo set la resa in battuta della n.47 WTA cala sensibilmente e arrivano tre break in favore dell’australiana, abile ad approfittare della fase di rottura prolungata della rivale ed conquistato il parziale con lo score di 6-2, con il 71% dei punti al servizio e il 65% in risposta.

Nel terzo set, come è consuetudine nel tennis femminile, l’altalena di emozioni non manca mai. Tomljanovic si porta sul 5-2, in vantaggio di due break. Incredibilmente però, la giocatrice “aussie” non sfrutta le occasioni e subisce l’incredibile rimonta dell’ucraina, capace di protrarre il confronto al tie-break. Con il vento in poppa Yastremska domina e conclude la contesa sul 7-3

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com