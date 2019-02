Tennis, WTA 125K Indian Wells 2019: Sara Errani esce al primo turno. Era la campionessa in carica, precipiterà in classifica

Sara Errani esce al primo turno del WTA 125K di Indian Wells, torneo in cui era campionessa in carica, e questa prematura eliminazione le costa ben 165 punti in classifica, facendola scendere da 412 a quota 247, perdendo circa 100 posizioni e passando dal numero 143 al 235, ma altre atlete potrebbero ancora scavalcarla. L’azzurra viene sconfitta nella notte italiana dalla statunitense Allie Kiick, che prima dell’incontro la seguiva di due posizioni in classifica, la quale si impone con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 allo scoccare delle due ore di gioco.

Nel primo set la partenza è tutta in salita per Errani, che perde i primi tre turni al servizio e si ritrova subito sotto per 1-5. L’azzurra reagisce, recupera uno dei due break di ritardo e finalmente riesce a vincere un game alla battuta risalendo fino al 3-5, ma l’avversaria quando serve per la seconda volta per il set non si disunisce ancora e a zero conquista il set per 6-3.

Nella seconda partita c’è il consueto scambio di break, ma questa volta è l’azzurra ad infilare quattro giochi consecutivi portandosi sul 4-1 non pesante. Errani va poi a servire per il set sul 5-3 ma non chiude, facendosi rimontare fino al 5-5. L’azzurra tiene il servizio e sale 6-5, riuscendo poi a centrare il break chiudendo per 7-5 al secondo set point.

Nella partita decisiva l’azzurra parte di nuovo male al servizio e si ritrova sotto 0-4, prima di recuperare uno dei due break di svantaggio e tornare finalmente a tenere la battuta per il 2-4. Nel settimo gioco però l’azzurra cede nuovamente il servizio, mandando Kiick a servire per il match, e la statunitense tiene a zero vincendo 6-2.

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com