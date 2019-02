Tennis, Nadal attacca Kyrgios in conferenza stampa: “L’australiano ha talento ma non rispetta gli avversari e il pubblico”

Fuochi e fiamme tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios nell’ATP di Acapulco. Il n.2 del mondo e il talentuoso tennista australiano si confrontati negli ottavi di finale del torneo messicano e a sorpresa è stato l’aussie a prevalere in tre set molto lottati. Un risultato che conferma le grandi qualità di Kyrgios, spesso protagonista di grandi match contro avversari qualificati.

Tuttavia a Nadal non sono piaciuti alcuni atteggiamenti in campo e l’iberico lo ha sottolineato nella conferenza stampa post match: “Nick (Kyrgios ndr) ha talento, potrebbe vincere tornei del Grande Slam e lottare per il n.1 del mondo ma non ha rispetto per il pubblico, gli avversari e anche per se stesso. E’ un peccato perché quando gioca come oggi è geniale…“, ha sottolineato il campione iberico.

Non si è fatta attendere la risposta dell’australiano il quale ha sottolineato: “Sono diverso da Nadal. Lui potrebbe concentrarsi su ciò che deve fare. Non sa cosa ha sofferto ultimamente dal punto di vista fisico e non sa nulla di me, quindi non stato ad ascoltarlo e non prenderà in considerazione le sue parole“, la presa di posizione di Nick.

Foto. shutterstock.com