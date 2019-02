Tennis, ATP Acapulco 2019: Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e australiano ai quarti di finale

Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un evento che lo aveva visto vittorioso nel 2005 e nel 2013, quando ancora la terra era la superficie, ed ancora finalista due stagioni fa. Un successo prestigioso, ovviamente, per Kyrgios che conferma di essere “genio e sregolatezza” del circuito. Per l’aussie ora ci sarà il confronto nei quarti di finale con un altro grande nome del tennis Stan Wawrinka (n.42 ATP), anch’egli in difficoltà nell’ultimo periodo dopo alcuni problemi fisici.

Nel primo set Nadal parte con il piglio giusto. A suon di “banana shot” l’iberico gestisce lo scambio con grande autorevolezza, assecondando le ottime accelerazioni di Kyrgios, specie con il dritto. Il break si tramuta in realtà nel sesto gioco quando Rafa alza il proprio livello e non dà scampo al rivale. Sul 6-3, con l’85% di quindici conquistati con la prima di servizio e l’82% con la seconda, Nadal archivia la pratica con relativa facilità.

Nel secondo set il match si fa più equilibrato. L’australiano riesce a giocare meglio anche gli scambi prolungati e nello stesso tempo il n.2 del mondo accorcia sensibilmente le proprie traiettorie. Questo permette a Kyrgios di rintuzzare i tentativi di break del campione spagnolo nel nono game, portando la frazione al tie-break. In questo caso la potenza dell‘aussie fa la differenza e, disegnando traiettorie sul campo notevoli, Nick conquista la frazione (7-2).

Nel terzo set si gioca punto a punto e il 23enne nativo di Canberra resta aggrappato al match con le unghie e con i denti, annullando ben cinque palle break a Nadal nel sesto gioco. Con velocità sempre molto alte alla battuta, Nick costringe Rafa al secondo tie-break dell’incontro e qui la sfida si fa appassionante. Entrambi fanno ricorso al loro miglior repertorio e Kyrgios cancella ben tre match point all’avversario, capitalizzando alla grande la propria chance (8-6).

