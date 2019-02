Tennis, Jannik Sinner continua a incantare: il 17enne azzurro vola in finale al Challenger di Bergamo

Jannik Sinner non smette più di stupire e si qualifica per la finale del Challenger di Bergamo, l’altoatesino è diventato così il primo tennista nato nel 2001 capace di raggiungere un atto conclusivo di un Challenger. Prestazione da urlo da parte del 17enne che, dopo aver annichilito Quinzi ai quarti di finale, ha asfaltato il francese Lamasine per 6-2 6-2 in una semifinale a senso unico. Il già ribattezzato “Turbo” ha concesso appena cinque game al transalpino che non è mai stato capace di ribattere ai colpi dell’azzurro, ora pronto ad affrontare Roberto Marcora in finale (7-6, 4-6, 6-1 al belga De Greef). Domani entrambi i giocatori cercheranno il primo sigillo in un Challenger, ma tra i due tennisti ci sono 17 anni di differenza.

Foto: Comunicato Challenger Bergamo