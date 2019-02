Tennis, Finali Coppa Davis 2019: le possibili avversarie dell’Italia. Scampato il pericolo Spagna: le fasce per il sorteggio

L’Italia attende di sapere quali saranno le avversarie che dovrà affrontare alle Finali della Coppa Davis 2019, in programma a Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Gli azzurri, reduci dalla trionfale trasferta in India, si sono assicurati un posto tra le migliori 18 Nazionali che avranno il diritto di partecipare agli atti conclusivi della competizione a squadre più importante, da quest’anno totalmente rivoluzionata nel format. Le formazioni qualificate alle Finali verranno suddivise in sei gironi da tre squadre ciascuno, le vincitrici di ogni gruppo e le due migliori seconde accederanno ai quarti di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

L’Italia è stata inserita in seconda fascia dunque è certa di evitare Spagna, Serbia e Germania nella prima fase: buone notizie per i ragazzi di Corrado Barazzutti che aspettano di sapere quali saranno le avversarie che incroceranno sulla propria strada. Tra le teste di serie attenzione alla Francia detentrice del trofeo, alla sempre solida Croazia e all’Argentina, ma sono presenti anche compagini altrettanto quotate come Belgio, Gran Bretagna e USA. Tra le formazioni di terza fascia, invece, figurano Canada, Giappone e Russia che possono creare diversi grattacapi oltre alle più abbordabili Colombia, Olanda e Cile. Il sorteggio si svolgerà giovedì 14 febbraio alle ore 18.00, naturalmente a Madrid.

FINALI COPPA DAVIS 2019: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA

PRIMA FASCIA:

Francia

Croazia

Argentina

Belgio

Gran Bretagna

USA

TERZA FASCIA:

Canada

Giappone

Colombia

Paesi Bassi

Russia

Cile

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock