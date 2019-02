Tennis, Coppa Davis 2019: definite le fasce per il sorteggio delle Finali. Italia in seconda fascia, evitate Spagna e Serbia

Sono state definite le fasce in vista del sorteggio delle Finali della Coppa Davis 2019 che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. Le 18 Nazionali partecipanti agli atti conclusivi della più importante competizione a squadre sono state suddivise in tre fasce in base al ranking, verranno formati sei gruppi da tre formazioni ciascuno e sarà il sorteggio a definire la composizione dei vari gironi. L’estrazione avverrà alla Real Casa de Correos della capitale iberica il prossimo 14 febbraio (ore 18.00).

L’Italia si trova in seconda fascia proprio come Spagna e Serbia che dunque non potremo affrontare mentre i pericoli più importanti per gli azzurri arrivano dalle teste di serie che sono Francia, Croazia, Argentina, Belgio, Gran Bretagna, USA. Le vincitrici dei sei raggruppamenti e le due migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Di seguito le fasce per il sorteggio delle Finali di Coppa Davis 2019.

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2019: TUTTE LE FASCE

PRIMA FASCIA:

Francia

Croazia

Argentina

Belgio

Gran Bretagna

USA

SECONDA FASCIA:

Spagna

Serbia

Australia

Italia

Germania

Kazakhstan

TERZA FASCIA:

Canada

Giappone

Colombia

Paesi Bassi

Russia

Cile

SORTEGGIO FINALI COPPA DAVIS 2019: IL REGOLAMENTO

Le 18 Nazionali qualificate (le 4 semifinaliste della passata stagione, le 12 vincitrici del primo turno, le 2 wild card) verranno suddivise in sei gironi da tre squadre ciascuno. Le 18 Nazionali partecipanti sono state suddivise in tre fasce in base al ranking, in ogni girone finirà una squadra proveniente da ciascuna fascia.

FINALI COPPA DAVIS 2019: COME FUNZIONANO? IL REGOLAMENTO

Le tre Nazionali inserite nello stesso gruppo si affronteranno tra loro una solo volta, verranno giocati due singolari e un doppio al meglio dei tre set con tie-break. Le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde si qualificano ai quarti dove verrà mantenuto lo stesso format di gara, poi a seguire semifinali e finale per l’assegnazione della Coppa Davis 2019.

Il sorteggio che definirà la composizione dei gironi si svolgerà giovedì 14 febbraio alle ore 18.00 presso la Real Casa de Correos di Madrid.